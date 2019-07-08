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Феліш зізнався, як Роналду вплинув на його трансфер в Атлетіко

8 липня 18:04 745 Читать на русском
Феліш зізнався, як Роналду вплинув на його трансфер в Атлетіко
Жоау Феліш та Кріштіану Роналду / Фото ESPN

Новачок Атлетіко Жоау Феліш розповів про свої стосунки з нападником Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Кріштіану – великий гравець. Він найкращий футболіст світу зараз і, можливо, найкращий за всю історію. Коли ми були в збірній, Роналду розповідав мені про Мадрид.

Атлетіко офіційно презентував Жоау Феліша

Я перейшов в Атлетіко, щоб написати свою історію. Кріштіану це Кріштіану, а я хочу бути собою", – цитує Феліша AS.

Нагадаємо, Атлетіко заплатив Бенфіці 126 млн євро за 19-річного Жоау, що стало четвертим найдорожчим трансфером в історії.

У сезоні 2018/19 португалець зіграв 42 матчі за "орлів", в яких забив 19 голів та віддав 11 асистів.

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