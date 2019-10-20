Фелиш избежал серьезной травмы – юный талант пропустит менее месяца

Хавбек Атлетико Жоау Фелиш не поможет своей команде в ближайших матчах.

Жоау Фелиш не смог доиграть из-за повреждения матч 9-го тура Ла Лиги против Валенсии (1:1), оставив свою команду вдесятером.

Атлетико доигрывал матч против Валенсии вдесятером – мадридцы потеряли Жоау Фелиша из-за травмы

Врачи диагностировали у 19-летнего португальца растяжение лодыжки, сообщает Marca.

По предварительным прогнозам Жоау пропустит около 2-3 недель. Хавбек не сыграет в 2 ближайших матчах Лиги чемпионов против Байера.

В текущем сезоне Примеры Фелиш провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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