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Фелиш избежал серьезной травмы – юный талант пропустит менее месяца

10:54 20 Читати українською
Фелиш избежал серьезной травмы – юный талант пропустит менее месяца
Жоау Феліш / Фото beIN SPORTS

Хавбек Атлетико Жоау Фелиш не поможет своей команде в ближайших матчах.

35’ Диего Коста
 
Даниэль Парехо 82’
Кангин Ли 90+1’
35’ Диего Коста
82’ Даниэль Парехо
90+1’ Кангин Ли

Жоау Фелиш не смог доиграть из-за повреждения матч 9-го тура Ла Лиги против Валенсии (1:1), оставив свою команду вдесятером.

Атлетико доигрывал матч против Валенсии вдесятером – мадридцы потеряли Жоау Фелиша из-за травмы

Врачи диагностировали у 19-летнего португальца растяжение лодыжки, сообщает Marca.

По предварительным прогнозам Жоау пропустит около 2-3 недель. Хавбек не сыграет в 2 ближайших матчах Лиги чемпионов против Байера.

В текущем сезоне Примеры Фелиш провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Теги
Испания Атлетико Атлетико Жоау Фелиш Жоау Фелиш Атлетико - Валенсия
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