Ослабленный Реал сенсационно уступил Мальорке, оставив Барселону на вершине Примеры

В матче 9-го тура испанской Примеры Реал в меньшинстве при отсутствии лидеров уступил Мальорке на выезде. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

Последний раз эти команды встречались в далеком сезоне 2012/2013. Тогда мадридцы разгромили островитян со счетом 5:2. Всего в последних трех поединках Реал забил в ворота Мальорки 14 мячей, однако с тех пор изменилось больше половины состава "сливочных", а Мальорка вернулась в Примеру только в текущем сезоне и находится на третьем месте с конца. Гости имели возможность вернуть себе единоличное лидерство, а хозяева надеялись на поддержку собственных трибун в попытке зацепиться за очки. Кроме того, Мадрид играл без нескольких ключевых исполнителей: Асенсио, Бэйл, Кроос, Лукас, Модрич и Начо пропускали матч из-за травмы, Карвахаль получил отдых, а Азар отсутствовал "по семейным обстоятельствам".

Лунин не играет за Реал из-за предвзятости Зидана, – Marca

Подопечные Зидана ожидаемо завладели мячом с первых минут, а первую "пристрелку" совершил Иско, пробив с линии штрафной – точно в руки голкиперу. Мальорка почти мгновенно ответила – сначала стремительная контратака остановилась уже в конечной фазе через неточный пас Будимира в штрафной, а через минуту хозяева открыли счет! Лаго Жуниор в стиле Коноплянки классно сместился с фланга в центр и пробил точно в дальний угол – 1:0! Стартовые минуты были полностью за хозяевами, которые имели еще несколько возможностей забить, но не хватило нескольких сантиметров в моментt с офсайдом у Лаго, а затем – его партнерам после прострела с фланга, чтобы дотянуться до мяча.

Ближе к середине тайма "сливочные" немного выровняли игру, однако по-настоящему опасных моментов в их исполнении откровенно не хватало. Можно вспомнить индивидуальный проход Винисиуса к линии штрафной, но Жуниор несколько затянул с ударом – мимо левой штанги. Навесные передачи мадридцев успешно нивелировались слаженной игрой хозяев в защите, а креатив Винисиуса мало кто поддерживал забеганиями.

Зидан и Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных

Марсело ближе к концу тайма испытал свою правую ударом издалека – получилось как-то устало и без проблем для Маноло Рейны. С неожиданным, но заслуженным преимуществом Мальорки команды ушли на перерыв. Создавалось впечатление, что встречались команды разных возрастных категорий – уставшие мадридцы и оживленная Мальорка.

В перерыве Зидан решил не выпускать новых игроков, хоть на замену откровенно напрашивались сразу несколько мадридцев – ужасный первый тайм в исполнении Одриосола, Иско, что терялся на поле и ошибался в передачах, совершенно незаметный Йович. Мальорка начала второй тайм прижавшись к собственным воротам. "Сливочные" все больше нависали над штрафной соперника. Наиболее активным был Бензема, который то выпрашивал пенальти, то классно пробивал издали. Мальорка остро отвечала, как в моменте Будимира с ударом головой у правой стойки – арбитр зафиксировал небольшой офсайд.

Висенте Морено чуть позже выпустил юного вундеркинда Такефуса Куба, а Зидан в середине тайма сделал двойную замену: Родриго ожидаемо вышел вместо Иско, а Вальверде заменил Йовича. Кубо заметно прибавил атакующего потенциала хозяевам, однако до откровенно острых моментов у ворот Куртуа дело не доходило. Зато Родриго опасно отдавал на Винисиуса в центр штрафной, однако защитники вовремя заблокировали и прострел, и самого Винисиуса. Градус игры не менялся с самого начала, поэтому Одриосола решил разжечь эмоции болельщиков обеих команд вновь, получив вторую желтую за грубый подкат в центре поля... Очень неудачный день для Альваро.

Игроки Мальорки отдавали последние силы, героически прессингуя соперника на каждом участке поля, поэтому мадридцы под занавес поединка почти не беспокоили владения Маноло Рейны. Милитао наносил удар головой после подачи со штрафного, но недостаточно акцентировано – голкипер зафиксировал мяч. Мальорка выдержала финальный штурм и сенсационно завоевала 3 очка в матче с лидером чемпионата благодаря единственному точному удару. Реал же почувствовал зияющую нехватку своих лидеров и креатива на чужой половине поля. 1:0 в пользу Мальорки!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ