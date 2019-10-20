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Феліш уник серйозної травми – юний талант пропустить менше місяця

10:54 38 Читать на русском
Феліш уник серйозної травми – юний талант пропустить менше місяця
Жоау Феліш / Фото beIN SPORTS

Хавбек Атлетіко Жоау Феліш не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

35’ Дієго Коста
 
Даніель Парехо 82’
Кангін Лі 90+1’
35’ Дієго Коста
82’ Даніель Парехо
90+1’ Кангін Лі

Жоау Феліш не зміг дограти через пошкодження матч 9-го туру Ла Ліги проти Валенсії (1:1), залишивши свою команду вдесятьох.

Атлетіко догравав матч проти Валенсії вдесятьох – мадридці втратили Жоау Феліша через травму

Лікарі діагностували у 19-річного португальця розтягнення щиколотки, повідомляє Marca.

За попередніми прогнозами Жоау пропустить близько 2-3 тижнів. Хавбек не зіграє у 2 найближчих матчах Ліги чемпіонів проти Байєра.

В поточному сезоні Прімери Феліш провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Ослаблений Реал сенсаційно поступився Мальорці, залишивши Барселону на вершині Прімери

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Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко - Валенсія
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