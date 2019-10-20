Феліш уник серйозної травми – юний талант пропустить менше місяця

Хавбек Атлетіко Жоау Феліш не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

Жоау Феліш не зміг дограти через пошкодження матч 9-го туру Ла Ліги проти Валенсії (1:1), залишивши свою команду вдесятьох.

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Лікарі діагностували у 19-річного португальця розтягнення щиколотки, повідомляє Marca.

За попередніми прогнозами Жоау пропустить близько 2-3 тижнів. Хавбек не зіграє у 2 найближчих матчах Ліги чемпіонів проти Байєра.

В поточному сезоні Прімери Феліш провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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