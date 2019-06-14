Фелиш действительно может оказаться в Атлетико: 5 причин поверить и решительное "против" от легенды сборной Португалии

Нападающий лиссабонской Бенфики Жоау Фелиш стал приоритетной целью мадридского Атлетико на летнее трансферное окно.

Уход Антуана Гризманна из мадридского Атлетико этим летом создает "матрасников" потребность в усилении атакующей линии. Клуб уже делает все возможное, чтобы убедить Жоау Фелиша переехать на Ванда Метрополитано, отказавшись от идеи перейти в Манчестер Сити.

Директор Бенфики повесил ценник на Фелиша – сумма большая, но доступна для европейских грандов

Французская "семерка" мадридцев оставляет после себя огромную пробоину в нападении. Команда Диего Симеоне потеряет гарантированный источник забитых мячей и результативных передач. По данным издания Marca, юный португалец стал приоритетом Атлетико в летнее трансферное окно, а в пользу вероятного перехода есть 5 причин.

1. Деньги за Гризманна

Проблемы с привлечением средств на Жоау Фелиша будут решены уходом Гризманна, как ожидается, за 120 млн евро. Атлетико из них достанется 96 млн, а остальные получит первый клуб француза – Реал Сосьедад.

Бенфика требует за игрока предусмотренную клаусулой сумму – 120 млн евро, и Атлетико рассматривает вариант с отправкой в обратном направлении Анхеля Корреа ради экономии.

Трансфер Гризманна принесет "матрасникам" 96 млн евро

2. Игрок основы с первых минут

Нет сомнений, что у Манчестер Сити большая конкуренция за место в старте, зато Атлетико может предложить ему важную роль с первого дня – роскошь, недоступная победителю Премьер-лиги.

В 19 он хочет регулярно играть на самом высоком уровне и может получить это в Мадриде.

На Этихаде Фелиш рискует столкнуться с "эффектом Мареза"

3. Его зарплата и рядом не стоит с контрактом Гризманна

Атлетико предложит 5 млн евро в год для тинейджера, чтобы побить предложение Сити, а это все еще намного меньше, чем получал француз. Кроме того, больше зарабатывают тренер Диего Симеоне и вратарь Ян Облак.

4. Симеоне поможет ему расти

Наставник Атлетико способен сформировать молодого игрока, как он сделал это с Гризманном. Для Жоау Фелиша процесс будет похожим.

5. Жорже Мендеш

Роль агента будет ведущей в переговорах. Он уже наблюдал за переходами в Атлетико Радамеля Фалькао и Джексона Мартинеса. Если клубы не смогут договориться, то Мендеш поможет.

Жорже Мендеш со своими VIP-клиентами

Альтернативного мнения относительно перспектив Фелиша на Ванда Метрополитано придерживается бывший хавбек Атлетико Симау Саброза. Он – один из тех игроков, которые знают, как оно – выиграть от подписания контракта с Атлетико после Бенфики. Экс-игрок сборной Португалии присоединился к "матрасникам" в 2007 году и провел 3,5 сезона на высоком уровне. Однако, Симау не видит, чтобы Жоау Фелиш мог адаптироваться к нынешнему стилю игры Атлетико. 19-летний нападающий невероятно проявил себя в Бенфике, забив 20 мячей в первый год в элите и став главной трансферной целью мадридцев.

В интервью Sport TV Симау заявил: "Откровенно говоря, я считаю, что Жоау Фелиш не подходит мадридскому Атлетико с таким стилем игры от Симеоне. Гризманн был жестко истощен оборонной работой и часто не имел "горючего", чтобы идти в атаку. Менталитет Симеоне – защищаться, защищаться, защищаться, а уже потом атаковать".

Симау в цветах Атлетико

Итак, молодому Фелишу будет очень сложно адаптироваться к строгости в обороне, присущей Атлетико. Для Симеоне все игроки – одинаковые, а потому каждый должен вносить свою лепту в работу в защите, независимо от позиции на поле. Это то, к чему Гризманн отлично адаптировался после своего перехода в Атлетико пять лет назад. Но готов ли к этому Жоау Фелиш?..

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі