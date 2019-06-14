Феліш справді може опинитися в Атлетіко: 5 причин повірити й рішуче "проти" від легенди збірної Португалії

Нападник лісабонської Бенфіки Жоау Феліш став пріоритетною ціллю мадридського Атлетіко на літнє трансферне вікно.

Відхід Антуана Грізманна з мадридського Атлетіко цього літа створює "матрацникам" потребу в підсиленні атакувальної лінії. Клуб уже робить все можливе, щоб переконати Жоау Феліша переїхати на Ванда Метрополітано, відмовившись від ідеї перейти в Манчестер Сіті.

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Французька "сімка" мадридців залишає по собі величезну пробоїну в нападі. Команда Дієго Сімеоне втратить гарантоване джерело забитих м'ячів і результативних передач. За даними видання Marca, юний португалець став пріоритетом Атлетіко в літнє трансферне вікно, а на користь імовірного переходу говорять 5 причин.

1. Гроші за Грізманна

Проблеми із залученням коштів на Жоау Феліша будуть вирішені відходом Грізманна, як очікується, за 120 млн євро. Атлетіко з них дістанеться 96 млн, а решту отримає перший клуб француза – Реал Сосьєдад.

Бенфіка вимагає за гравця передбачену клаусулою суму – 120 млн євро, та Атлетіко розглядає варіант із відправленням у зворотному напрямку Анхеля Корреа задля економії.

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2. Гравець основи з перших хвилин

Немає сумнівів, у Манчестер Сіті більша конкуренція за місце в старті, натомість Атлетіко може запропонувати йому важливу роль із першого дня – розкіш, що недоступна переможцю Прем'єр-ліги.

У 19 він хоче регулярно грати на найвищому рівні та може отримати це в Мадриді.

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3. Його зарплата й поруч не стоїть із контрактом Грізманна

Атлетіко запропонує 5 млн євро на рік для тінейджера, щоб побити пропозицію Сіті, а це все ще набагато менше, ніж отримував француз. Крім того, більше заробляють тренер Дієго Сімеоне та воротар Ян Облак.

4. Сімеоне допоможе йому рости

Керманич Атлетіко здатен сформувати молодого гравця, як він робив із Грізманном. Для Жоау Феліша процес буде схожим.

5. Жорже Мендеш

Роль агента буде провідною у перемовинах. Він вже спостерігав за переходами до Атлетіко Радамеля Фалькао та Джексона Мартінеса. Якщо клуби не зможуть домовитися, то Мендеш допоможе.

Жорже Мендеш зі своїми VIP-клієнтами

Альтернативної думки щодо перспектив Феліша на Ванда Метрополітано дотримується колишній хавбек Атлетіко Сімау Саброза. Він – один із тих гравців, які знають, як воно – виграти від підписання контракту з Атлетіко після Бенфіки. Екс-гравець збірної Португалії приєднався до "матрацників" у 2007 році та провів 3,5 сезони на високому рівні. Та Сімау не бачить, щоб Жоау Феліш міг адаптуватися до нинішнього стилю гри Атлетіко. 19-річний нападник неймовірно проявив себе в Бенфіці, забивши 20 м'ячів у перший рік в еліті й ставши головною трансферною ціллю мадридців.

В інтерв'ю Sport TV Сімау заявив: "Відверто кажучи, я вважаю, що Жоау Феліш не підходить мадридському Атлетіко з таким стилем гри від Сімеоне. Грізманн був жорстко виснажений оборонною роботою і часто не мав "пального", щоб іти в атаку. Менталітет Сімеоне – захищатися, захищатися, захищатися, а вже потім атакувати".

Сімау в кольорах Атлетіко

Отже, молодому Фелішу буде дуже складно адаптуватися до строгості в обороні, притаманній Атлетіко. Для Сімеоне всі гравці – однакові, а тому кожен робити свій внесок у роботу в захисті, незалежно від позиції на полі. Це те, до чого Грізманн відмінно адаптувався після свого переходу в Атлетіко п'ять років тому. Та чи готовий до цього Жоау Феліш?..

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