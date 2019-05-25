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Директор Бенфики повесил ценник на Фелиша – сумма большая, но доступна для европейских грандов

07:30 197 Читати українською
Директор Бенфики повесил ценник на Фелиша – сумма большая, но доступна для европейских грандов
Жоау Фелиш / Фото Diario AS

Исполнительный директор Бенфики Домингос Соареш де Оливейра внес конкретику относительно возможного трансфера главного таланта "орлов" Жоау Фелиша.

"Наша цель – сохранить состав. Если кто-то предложит 100 млн евро за Фелиша, мы его не продадим. Конечно, это большие деньги. В Португалии еще не продавали игрока за такую ​​сумму, но мы хотим побеждать на поле и сделаем для этого все что нужно.

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Если нам не заплатят 120 млн евро, Жоау останется", – цитирует Оливейру Goal со ссылкой на эфир телеканала TVI24.

Напомним, в услугах Фелиша заинтересованы многие европейские гранды, в том числе Манчестер Сити, Ювентус, Атлетико и другие.

В текущем сезоне Жоау сыграл 42 матча за "орлов", в которых отметился 19-ю голами и 11-ю ассистами.

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Трансферы Португалия Жоау Фелиш Жоау Фелиш Бенфика Бенфика
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