Директор Бенфики повесил ценник на Фелиша – сумма большая, но доступна для европейских грандов

Исполнительный директор Бенфики Домингос Соареш де Оливейра внес конкретику относительно возможного трансфера главного таланта "орлов" Жоау Фелиша.

"Наша цель – сохранить состав. Если кто-то предложит 100 млн евро за Фелиша, мы его не продадим. Конечно, это большие деньги. В Португалии еще не продавали игрока за такую ​​сумму, но мы хотим побеждать на поле и сделаем для этого все что нужно.

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Если нам не заплатят 120 млн евро, Жоау останется", – цитирует Оливейру Goal со ссылкой на эфир телеканала TVI24.

Напомним, в услугах Фелиша заинтересованы многие европейские гранды, в том числе Манчестер Сити, Ювентус, Атлетико и другие.

В текущем сезоне Жоау сыграл 42 матча за "орлов", в которых отметился 19-ю голами и 11-ю ассистами.

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