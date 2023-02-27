Набиль Фекир снова порвал "кресты". Это случилось в матче чемпионата Испании против Эльче.

В матче 23 тура Ла Лиги против Эльче полузащитник Бетиса Набиль Фекир снова порвал крестообразные связки левого колена. В ближайшее время ему будет сделана операция.

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Как информирует официальный сайт клуба, француз выбыл до конца этого сезона. Это случилось в самый ответственный момент сезона для Бетиса, так как в ближайшее время команде предстоит сыграть в матчах 1/8 финала Лиги Европы с Манчестер Юнайтед.

В сезоне 2022/23 Фекир сыграл за Бетис 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

Фекир не впервые порвал крестообразную связку колена. Ранее у него уже была подобная травма в 2015 году.

Бетис победил Эльче, устроив скандальный камбэк в матче с тремя удалениями, четырьмя пенальти и пятью голами