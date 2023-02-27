Набіль Фекір знову порвав "хрести". Це сталося в матчі чемпіонату Іспанії проти Ельче.

У матчі 23 туру Ла Ліги проти Ельче півзахисник Бетіса Набіль Фекір знову порвав хрестоподібні зв'язки лівого коліна. Найближчим часом йому буде зроблена операція.

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Як інформує офіційний сайт клубу, француз вибув до кінця цього сезону. Це сталося в найвідповідальніший момент сезону для Бетіса, оскільки найближчим часом команді належить зіграти в матчах 1/8 фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед.

У сезоні 2022/23 Фекір зіграв за Бетіс 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів.

Фекір не вперше порвав хрестоподібну зв'язку коліна. Раніше в нього вже була подібна травма у 2015 році.

Бетіс переміг Ельче, влаштувавши скандальний камбек у матчі з трьома вилученнями, чотирма пенальті й п'ятьма голами