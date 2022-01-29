Полузащитник Бетиса Набиль Фекир мог покинуть Лион по не футбольным причинам.

Фекир перебрался из Лиона в Бетис в 2019 году из-за удивительной просьбы французского клуба, сообщает A Bola со ссылкой на подкаст RMC Sport After Foot.

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Отмечается, что руководство "ткачей" попросило Набиля сбрить бороду, чтобы она не воспринималась как символ ислама. Фекир, исповедующий эту религию, остался недоволен такой просьбой, что и привело к его уходу из клуба.

Напомним, Набиль выступал за Лион с 2013 по 2019 годы, где сыграл в 193 матчах, в которых забил 69 голов и отдал 46 ассистам.

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