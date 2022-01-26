Французский клуб опубликовал заявление, опровергающее слухи, что полузащитник Бруно Гимараес переходит в Ньюкасл. Об этом рапортовали ведущие медиа Европы.

"Лион категорически отрицает неправдивую информацию, распространяемую многими СМИ, о соглашении между Ньюкаслом и клубом о переходе бразильского полузащитника Бруно Гимараеса.

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В этот период трансферного окна, когда малейшие слухи часто представляются как реальность, Лион напоминает, что следует принимать во внимание только информацию, официально опубликованную клубом", – говорится в заявлении "мальчишек".

По слухам все детали перехода между английским и французским клубами уже согласованы, а сумма трансфера составляет 30 миллионов фунтов.

Бруно Гимараес перешел в Лион из Атлетико Паранаэнсе в 2020-м за 20 млн евро. В текущем сезоне бразилец сыграл 25 матчей, в которых отдал 6 ассистов. Раньше его даже хотел подписать Шахтер .

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