У сезоні 2021/22 ці команди розіграли трофей Ліги конференцій. Той фінал виграла Рома завдяки голу Ніколо Дзаньйоло, якого вже немає в команді. Фейєнорд отримав можливість взяти реванш у "вовків", яких очікував непростий поєдинок на Де Кюйп. Шахтар не дасть збрехати – у 1/8 фіналу команда Ігора Йовічевіча отримала тут 7 голів у власні ворота і завершила євросезон 2022/23. Рома ж на попередній стадії здолала Реал Сосьєдад.

Роттердамці прогнозовано захопили ініціативу з перших хвилин, але команда Моурінью впевнено трималася. Гострих моментів біля воріт Патрісіу на старті гри не було – сеу Жозе явно переглядав гру Фейєнорда з Шахтарем і зробив висновки. Щоправда, і римська команда майже не переходила на половину поля суперника, обмежившись лише кількома підходами без гостроти.

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Найкращий шанс був у Дибали, однак чемпіон світу невдало виконав штрафний із метрів 20-ти. За кілька хвилин Пауло взагалі залишив поле, травмувавши пах. Замість нього вийшов Ель-Шаараві, а участь лідера Роми в матчі-відповіді та ще кількох поєдинках тепер під питанням.

У середині тайму стало веселіше. Впродовж хвилини команди обмінялися моментами – Ель-Шаараві трохи не дотягнувся до м'яча, а Шиманскі не влучив з-за меж штрафного. Геертрюйда прорвався крізь кількох опонентів, а от пробив невдало – в бік від воріт. Ще один удар Шиманскі знову був неточним. Куди частіше били підопічні Арне Слота, однак такого фарту, як із Шахтарем, коли у ворота Трубіна залітало буквально все, сьогодні вже не було.

Перший тайм ішов до логічних нулів, але на 42-й хвилині Рома отримала право на пенальті. Після подачі кутового м'яч влучив у руку Віфферу. До м'яча підійшов Лоренцо Пеллегріні і влучив у стійку! Бейлов вгадав, але не дотягувався – каркас воріт зіграв за господарів. Розкішний шанс змарнував капітан Роми, а свисток на перерву зафіксував нулі.

На другий тайм Моурінью випустив Вейналдума замість Пеллегріні, а Фейєнорд розпочав дуже агресивно. Роттердамці активно пресингували і швидко повертали собі м'яч. Це дало результат на 54-й хвилині – Віффер, який привіз пенальті, класним ударом з льоту з-за меж штрафного не залишив Патрісіу жодного шансу. Тиск Фейє закономірно приніс господарям результат – Рома по перерві виглядала жахливо.

Неприємності Моурінью і цим не обмежилися. Абрахам травмував плече і теж пішов із поля, поступившись місцем Белотті. Майже одразу Рома ледь не відігралася – Ідріссі після удару Ібаньєса вибив м'яч із лінії воріт. Круглий ще й влучив у поперечину і вилетів у поле. Сантиметрів забракло римлянам, адже м'яч майже перетнув лінію. Але й господарі були близькими до успіху – Кьокчю зі штрафного ледь не влучив у дев'ятку. Йому ж трохи забракло після дальнього удару.

Фейєнорд був ближчим до другого м'яча, ніж Рома до гола у відповідь. Хіба що можна згадати ще удар Вейналдума, якому забракло влучності. 1:0 – без 5-ти хвилин чемпіон Нідерландів обіграв третю команду Італії. Матч-відповідь у Римі відбудеться 20 квітня.