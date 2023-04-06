Моуринью зовут тренировать Роналду или обидчика Аргентины на ЧМ – "Особенный" может стать самым богатым наставником мира
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью получил заманчивое предложение.
Услуги наставника итальянского клуба заинтересовали недавно оставшуюся без тренера сборную Саудовской Аравии. Эрве Ренар решил уйти из команды и возглавить женскую сборную Франции.
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Как сообщает Corriere dello Sport, с Жозе Моуринью напрямую связались представители правительства Саудовской Аравии. Португальцу предложили соглашение на 2 года с зарплатой в 60 млн евро за сезон. 60-летнему специалисту предлагают возглавить одну из трех команд на выбор: сборную Саудовской Аравии, Аль-Наср, где играет нападающий Криштиану Роналду или Аль-Ахли.
При этом у Жозе будет возможность расторгнуть контракт после первого сезона по собственному желанию. Если он согласится, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола.
Отмечается, что Моуринью обдумывает это предложение. Однако в настоящее время португалец намерен остаться в Роме. Также сообщалось, что наставником "волков" интересуется ПСЖ.
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