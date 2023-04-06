Услуги наставника итальянского клуба заинтересовали недавно оставшуюся без тренера сборную Саудовской Аравии. Эрве Ренар решил уйти из команды и возглавить женскую сборную Франции.

Моуринью принял окончательное решение о работе в Роме – ряд клубов хотят переманить португальца

Как сообщает Corriere dello Sport, с Жозе Моуринью напрямую связались представители правительства Саудовской Аравии. Португальцу предложили соглашение на 2 года с зарплатой в 60 млн евро за сезон. 60-летнему специалисту предлагают возглавить одну из трех команд на выбор: сборную Саудовской Аравии, Аль-Наср, где играет нападающий Криштиану Роналду или Аль-Ахли.

При этом у Жозе будет возможность расторгнуть контракт после первого сезона по собственному желанию. Если он согласится, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола.

Отмечается, что Моуринью обдумывает это предложение. Однако в настоящее время португалец намерен остаться в Роме. Также сообщалось, что наставником "волков" интересуется ПСЖ.

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