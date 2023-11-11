Эвертон вырвал победу над Кристал Пэлас в матче 12-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Кристал Пэлас – Эвертон на "Футбол 24".

Виталий Миколенко в матче против Кристал Пэлас / Imago

Эвертон повел в счете уже на 1-й минуте – Миколенко головой замкнул навес Харрисона. Кристал Пэлас быстро отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Эзе.

Миколенко снова забил гол – Эвертон вырвал победу, украинец сыграл лучший матч сезона и установил рекорд АПЛ

Сразу после перерыва Дукуре снова вывел "ирисок" вперед – Миколенко пробил в стойку, а Абдулай первым успел на добивание. "Орлы" снова отыгрались усилиями Эдуара, но Гуйе под конец встречи вырвал победу для Эвертона.