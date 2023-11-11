Феерия Миколенко с голом украинца в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3
20:36 - Читати українською
Эвертон вырвал победу над Кристал Пэлас в матче 12-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Кристал Пэлас – Эвертон на "Футбол 24".
завершено
5’ Эберечи Эзе
73’ Одсонн Эдуар
Абдулай Дукуре 49’
Идрисса Гуйе 86’
5’ Эберечи Эзе
49’ Абдулай Дукуре
73’ Одсонн Эдуар
86’ Идрисса Гуйе
Эвертон повел в счете уже на 1-й минуте – Миколенко головой замкнул навес Харрисона. Кристал Пэлас быстро отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Эзе.
Миколенко снова забил гол – Эвертон вырвал победу, украинец сыграл лучший матч сезона и установил рекорд АПЛ
Сразу после перерыва Дукуре снова вывел "ирисок" вперед – Миколенко пробил в стойку, а Абдулай первым успел на добивание. "Орлы" снова отыгрались усилиями Эдуара, но Гуйе под конец встречи вырвал победу для Эвертона.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter