Евертон вирвав перемогу над Крістал Пелас у матчі 12-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Крістал Пелас – Евертон на "Футбол 24".

Віталій Миколенко у матчі проти Крістал Пелас / Imago

Евертон повів у рахунку вже на 1-й хвилині – Миколенко головою замкнув навіс Харрісона. Крістал Пелас швидко відігрався завдяки пенальті, який реалізував Езе.

Миколенко знову забив гол – Евертон вирвав перемогу, українець зіграв найкращий матч сезону і встановив рекорд АПЛ

Одразу по перерві Дукуре знову вивів "ірисок" вперед – Миколенко пробив у стійку, а Абдулай першим встиг на добивання. "Орли" знову відігрались зусиллями Едуара, але Гуйє під кінець зустрічі вирвав перемогу для Евертона.