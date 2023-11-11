Феєрія Миколенка з голом українця у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Евертон – 2:3
11 листопада 20:36 - Читать на русском
Евертон вирвав перемогу над Крістал Пелас у матчі 12-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Крістал Пелас – Евертон на "Футбол 24".
завершено
5’ Еберечі Езе
73’ Одсон Едуар
Абдулай Дукуре 49’
Ідрісса Гуйє 86’
5’ Еберечі Езе
49’ Абдулай Дукуре
73’ Одсон Едуар
86’ Ідрісса Гуйє
Евертон повів у рахунку вже на 1-й хвилині – Миколенко головою замкнув навіс Харрісона. Крістал Пелас швидко відігрався завдяки пенальті, який реалізував Езе.
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Одразу по перерві Дукуре знову вивів "ірисок" вперед – Миколенко пробив у стійку, а Абдулай першим встиг на добивання. "Орли" знову відігрались зусиллями Едуара, але Гуйє під кінець зустрічі вирвав перемогу для Евертона.
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