Уже на 5-й минуте счет открыли гости: Джанлука Капрари подхватил мяч перед штрафной, прикрыл корпусом от соперников и с рикошетом от защитника забросил за шиворот Миранте. "Волки" ответили двумя голами еще до перерыва. Сначала Педро забил после передачи Пеллегрини, а затем Мхитарян вывел Эдина Джеко на свидание с кипером – 2:1.

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"Ведьмы" в последний раз отыгрались на старте второй половины, когда Джанлука Лападула добил мяч в сетку после неудачного пенальти. Далее забивали только римляне: Жордан Верету реализовал одиннадцатиметровый, Мхитарян подарил Джеко выход на пустые ворота, а Карлес Перес классно положил мяч в угол с линии штрафной после роскошного дриблинга.

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