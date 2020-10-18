Чемпионат Италии 2020/21, 4-й тур

Болонья – Сассуоло – 3:4

Голы: Сориано, 10, Сванберг, 39, Орсолини, 60 – Берарди, 18, Джуричич, 64, Капуто, 70, Тамеясу, 77 (автогол)

Специя – Фиорентина – начало в 16:00

Торино – Кальяри – начало в 16:00

Удинезе – Парма – начало в 19:00

Рома – Беневенто – начало в 21:45

Болонья в родных стенах встречалась с Сассуоло. Хозяева открыли счет на 10-й минуте. Орсолини отдал прекрасную разрезную в свободную зону, куда от защитников оторвался Паласио – идеальная скидка под удар на Сориано и у голкипера практически не было шансов. Чуть позже, неожиданным для голкипера ударом с дальней дистанции сравнял Берарди. Под занавес тайма подопечные Синиши Михайловича разыграли блестящую комбинацию в быстрый пас, которая завершилась ударом Сванберга мимо голкипера – 2:1.

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Во втором тайме Орсолини увеличил перевес, но игроков Сассуоло это только разозлило и всего за десять минут они сравняли. Сначала Джуричич хладнокровно решил выход один на один, а затем Капуто, во время розыгрыша углового, головой положил еще один. На 77-й прострел в штрафную себе в ворота срезал Тамеясу и гости вышли вперед. Этот гол стал последним во встрече.

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