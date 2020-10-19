У рамках 4-го туру італійської Серії А столична Рома на власному полі перестріляла Беневенто. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Уже на 5-й хвилині рахунок відкрили гості: Джанлука Капрарі підхопив м'яч перед штрафним, прикрив корпусом від суперників із рикошетом від оборонця закинув за комірець Міранте. "Вовки" відповіли двома голами ще до перерви. Спочатку Педро забив після передачі Пеллегріні, а потім Мхітарян вивів Едіна Джеко на побачення з кіпером – 2:1.

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"Відьми" востаннє відігралися на старті другої половини, коли Джанлука Лападула добив м'яч у сітку після невдалого пенальті. Далі забивали лише римляни: Жордан Верету реалізував одинадцятиметровий, Мхітарян подарував Джеко вихід на порожні ворота, а Карлес Перес класно поклав м'яч у кут з лінії штрафного після розкішного дриблінгу.

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