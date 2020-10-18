Эффектный камбэк с решающим автоголом в видеообзоре матча Болонья – Сассуоло – 3:4
17:15 - Читати українською
Сассуоло вырвал победу в матче против Болоньи. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
10’ Роберто Сориано
39’ Маттіас Сванберг
60’ Рикардо Орсолини
Доменико Берарди 18’
Филип Джуричич 64’
Франческо Капуто 70’
Такехиро Тамеясу 77’
10’ Роберто Сориано
18’ Доменико Берарди
39’ Маттіас Сванберг
60’ Рикардо Орсолини
64’ Филип Джуричич
70’ Франческо Капуто
77’ Такехиро Тамеясу
Команды устроили перестрелку еще в первом тайме, по итогам которого Болонья выигрывала 2:1. Подопечные Михайловича забили и третий раз, но на этом их успехи закончились.
Сассуоло в сумасшедшем матче с семью голами перестрелял Болонью
Сассуоло нашел в себе силы не только сравнять счет, но и вырвать победу. Последний мяч стал драмой для защитника хозяев Тамеясу, который отметился досадным автоголом – 3:4.
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