Команды устроили перестрелку еще в первом тайме, по итогам которого Болонья выигрывала 2:1. Подопечные Михайловича забили и третий раз, но на этом их успехи закончились.

Сассуоло в сумасшедшем матче с семью голами перестрелял Болонью

Сассуоло нашел в себе силы не только сравнять счет, но и вырвать победу. Последний мяч стал драмой для защитника хозяев Тамеясу, который отметился досадным автоголом – 3:4.