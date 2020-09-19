Подопечные Флика в рамках первого тура Бундеслиги камня на камне не оставили от команды из Гельзенкирхена. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В матче, который открывал новый сезон чемпионата Германии, Бавария забивала в ворота Шальке голы на любой вкус. Гости смогли удержать свои ворота сухими лишь стартовые три минуты – Гнабри, Горецка и Левандовски с пенальти еще до перерыва сделали счет матча более чем убедительным.

Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги, который забил в 10 матчах подряд одному и тому же сопернику

После отдыха "ротэн" продолжили издевательство над беспомощным соперником. Дубль Гнабри, меткие выстрелы Мюллера, Сане и даже 17-летнего Джамала Мусиала заставляли "кобальтовых" с нетерпением ждать финального свистка, чтобы прекратить это избиение.

Бавария изнасиловала Шальке в матче-открытии Бундеслиги – Гнабри оформил хет-трик, Левандовски создал шедевр