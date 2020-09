Бавария открывала новый розыгрыш Бундеслиги домашним матчем против Шальке. Ханс-Дитер Флик неожиданно оставил в запасе Дэвиса и Алабу, а в атаке доверился Сане – Лерой дебютировал в футболке "красных". Местные власти запретили проводить поединок с болельщиками на трибунах, а немецкие журналисты иронизировали – если матч без пройдёт без зрителей, то получается, что Нойер должен остаться дома? Шутка оказался пророческой.

Бундеслига анонсировала новый сезон захватывающим видеороликом

Бавария открыла счёт уже на 4-й минуте в результате лонгбола на Гнабри. Серж убрал защитника и классным ударом из-за пределов штрафной положил мяч в дальний угол, а ещё через минуту Сане вышел один на один с Ферманном, обыграл его и выкатил пас под удар Левандовски в пустые ворота – в последний момент его заблокировали. Упустив несколько возможностей отличиться, мюнхенцы удвоили преимущество на 19-й минуте мощным выстрелом Горецки метров с 20-ти, а ещё через 11 минут хозяева заработали пенальти – его реализовал Левандовски. 3:0. На табло горела 31 минута, а Шальке не имел ни одного момента.

В последней трети первого тайма Бавария успокоилась, хотя на 41-й минуте Гнабри попал в штангу. До перерыва счёт не изменился, но через 77 секунд после начала второго тайма мюнхенцы забили четвертый гол – Сане набрал скорость и вышел один на один, обошел Ферманна и выкатил пас под удар Гнабри в пустые ворота. На 59-й минуте история повторилась, и Серж оформил хет-трик, а на 70-й минуте мощным ударом метров с 20-ти отличился Мюллер – впрочем, героем эпизода стал Левандовски, который исполнил шедевральній ассист рабоной. 6:0.

Current state of the game: 7-0 and Lewandowski did this:pic.twitter.com/f45wcGeRgA