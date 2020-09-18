В стартовом матче Бундеслиги сезона 2020/21 Бавария на своем поле принимала Шальке. На 31-й минуте мюнхенцы заработали право на одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Роберт Левандовски, сделав на тот момент счет 3:0.

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Этот точный выстрел стал для 32-летнего нападающего уникальным – поляк сумел забить в каждом из десяти последних матчей между Баварией и Шальке в чемпионате Германии. Тем самым Левандовски стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил в 10 матчах подряд против одного и того же соперника.

Напомним, что в сезоне 2019/20 Роберт провел за Баварию 47 матчей, в которых отметился 55 голами и отдал 10 ассистов. Он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, завоевал со своей командой серебряную Салатницу, Кубок Германии, а также триумфовал в Лиге чемпионов.

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