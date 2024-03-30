Ньюкасл сумел одержать победу над Вест Хэмом в 30 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

“Сороки” открыли счет в матче первыми, впрочем, Вест Хэм довольно быстро не только отыгрался, но и вышел вперед. Гости в начале второго тайма имели преимущество над соперником в два мяча. Ньюкасл сумел переломить ход встречи. “Сороки” не только сравняли цифры на табло, но и вырвали победу.

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Напомним, Вест Хэм имеет 44 балла и находится на седьмом месте. Ньюкасл расположился на восьмой строчке с 43 очками.