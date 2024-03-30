Ньюкасл имел возможность сократить отставание от Вест Хэма до одного очка, чтобы зацепиться за зону еврокубков. Дебют матча сложился для "сорок" идеально. Уже на 3-й минуте Цоуфал влепил по ноге Гордона, и дебютант сборной Англии радостно завалился на газон – пенальти. Исак четко разложил мяч и Ареола по углам.

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Затем началась привычная для Ньюкасла проблема этого сезона – травмы. Капитан Ласселс вынужденно уступил место глубокому резервисту Крафту. Швед успел дважды провалиться до перерыва, срывая офсайды. Отдельного внимания стоит гол Кудуса на 45+10 (всего команды переигрывают аж 12 минут в первой половине). Шер откровенно сфолил, но сам получил отмашку в лицо и упал на газон. Пока все смотрели на арбитра и лежащего швейцарца, Пакета разыграл штрафной. Боуэн получил кучу пространства и покатил Кудусу – 1:2. Гости взяли пример с Шахтера, который несколько недель назад в игре с Кривбассом также не зацикливался на фэйр-плей.

Свою кадровую потерю получил и Вест Хэм, заменив в перерыве Ареола на Фабиански. "Молотки" в контратаке увеличили преимущество. Кудус и Боуэн обменялись ролями – ганец ассистирует, англичанин завершает. Бедный Ньюкасл из-за травм потерял еще и Ливраменто и Альмирона, который сам выходил на замену. Дэвид Мойес выпускал Калвина Филлипса чисто из тактических соображений, но быстро пожалел. Арендованный хавбек из Ман Сити "привез" пенальти. Гордон снова хитро подставился, а Исак снова был безжалостен – 2:3.

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Вынужденная замена Ньюкасла оказалась счастливой. Барнс выходил вместо Альмирона, а под занавес встречи оформил дубль на 4:3! Гордон решил, что этому безумию не хватает удаления и получил вторую желтую за отброс мяча. Арбитр дал переиграть еще 10 минут, но побитый Ньюкасл уже не упустил свое счастье. Победа позволила "сорокам" выскочить на седьмую строчку и вплотную приблизиться к ВХЮ, который прервал серию из 4 туров без поражений.

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