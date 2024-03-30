Ньюкасл зумів здобути перемогу над Вест Хемом у 30 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Сороки" відкрили рахунок у матчі першими, утім, Вест Хем досить швидко не тільки відігрався, а й вийшов уперед. Гості на початку другого тайму мали перевагу над суперником у два м'ячі. Ньюкасл зумів переломити хід зустрічі. "Сороки" не тільки зрівняли цифри на табло, а й вирвали перемогу.

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Нагадаємо, Вест Хем має 44 бали і перебуває на сьомому місці. Ньюкасл розташувався на восьмій сходинці з 43 очками.