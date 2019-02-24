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Феерический гол Санчо в видеообзоре матча Боруссия Д – Байер – 3:2

24 февраля 23:33 50 Читати українською
Феерический гол Санчо в видеообзоре матча Боруссия Д – Байер – 3:2
Радость дортмундцев / фото из соцсетей

Дортмундская Боруссия переиграла леверкузенский Байер в 23-м туре Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

Боруссия Д – Байер – 3:2

Голы: Загаду, 30, Санчо, 38, Гётце, 60 – Фолланд, 37, Та, 75

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"Шмели" открыли счет усилиями Загаду на 30-й минуте. И хотя Фолланд восстановил паритет довольно быстро, но на перерыв лидером ушел Дортмунд. Это невероятно изысканным ударом с лета отличился Санчо.

Во втором тайме преимущество Боруссии увеличил Марио Гетце. Байер сражался до последнего, но "фармацевты" сумели отличиться лишь однажды. На 75-й минуте головой это сделал Ионатан Та.

Источник: MEGOGO
Германия23 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Байер: Воскресенье 24 февраля 2019

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
3 : 2
Байер
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