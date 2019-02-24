Феерический гол Санчо в видеообзоре матча Боруссия Д – Байер – 3:2

Дортмундская Боруссия переиграла леверкузенский Байер в 23-м туре Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

Боруссия Д – Байер – 3:2

Голы: Загаду, 30, Санчо, 38, Гётце, 60 – Фолланд, 37, Та, 75

Боруссия Д удержала победу над Байером: 23 тур Бундеслиги, матчи воскресенья

"Шмели" открыли счет усилиями Загаду на 30-й минуте. И хотя Фолланд восстановил паритет довольно быстро, но на перерыв лидером ушел Дортмунд. Это невероятно изысканным ударом с лета отличился Санчо.

Во втором тайме преимущество Боруссии увеличил Марио Гетце. Байер сражался до последнего, но "фармацевты" сумели отличиться лишь однажды. На 75-й минуте головой это сделал Ионатан Та.