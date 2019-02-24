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Айнтрахт в гостях разгромил Ганновер: 23 тур Бундеслиги, матчи воскресенья

18:41 12 Читати українською
Айнтрахт в гостях разгромил Ганновер: 23 тур Бундеслиги, матчи воскресенья
Йович отличился забитым голом / соцсети

В матче 23 тура Бундеслиги Айнтрахт на выезде разбил Ганновер. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

Ганновер – Айнтрахт – 0:3

Голы: Ребич, 54, Йович, 63, Костич, 90

Айнтрахт в гостях уничтожил Ганновер. Первый тайм прошел без забитых голов, а вот во втором команда из Франкфурта начала забивать. Открыл счет Ребич, а чуть позже отличился Йович. Точку в матче на 90 минуте поставил Костич.

Благодаря этой победе Айнтрахт набрал 37 очков и поднялся на 6 место, Ганновер с 14 пунктами остался в зоне вылета.

Германия23 турАВД-Арена (Ганновер)

Ганновер - Айнтрахт Франкфурт: Воскресенье 24 февраля 2019

Ганновер
Матч окончен
0 : 3
Айнтрахт Франкфурт
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Ганновер - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ганновер Ганновер Германия
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