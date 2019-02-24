Айнтрахт в гостях разгромил Ганновер: 23 тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В матче 23 тура Бундеслиги Айнтрахт на выезде разбил Ганновер. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 23 тур

Ганновер – Айнтрахт – 0:3

Голы: Ребич, 54, Йович, 63, Костич, 90

Айнтрахт в гостях уничтожил Ганновер. Первый тайм прошел без забитых голов, а вот во втором команда из Франкфурта начала забивать. Открыл счет Ребич, а чуть позже отличился Йович. Точку в матче на 90 минуте поставил Костич.



Благодаря этой победе Айнтрахт набрал 37 очков и поднялся на 6 место, Ганновер с 14 пунктами остался в зоне вылета.