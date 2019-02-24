Феєричний гол Санчо у відеоогляді матчу Борусія Д – Байєр – 3:2

Іспанія — 24 лют 270
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Реал переміг Леванте завдяки двом голам з пенальті в матчі з трьома вилученнями
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Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги за версією WhoscoredАнглія — 24 лют 3260
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Манчестер Сіті – Челсі: Кепа відмовився йти з поля перед серією пенальті, Саррі не витримав і покинув тренерську лавуАнглія — 24 лют 2919
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Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської лігиАнглія — 24 лют 4627
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Генк з Маліновським знову втратив очки та не зміг збільшити відрив від конкурента в боротьбі за чемпіонствоБельгія — 24 лют 803