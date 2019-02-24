Феєричний гол Санчо у відеоогляді матчу Борусія Д – Байєр – 3:2

Дортмундська Борусія переграла леверкузенський Байєр у 23-му турі Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 23 тур

Борусія Д – Байєр – 3:2

Голи: Загаду, 30, Санчо, 38, Гьотце, 60 – Фолланд, 37, Та, 75

Борусія Д втримала перемогу над Байєром: 23 тур Бундесліги, матчі неділі

"Джмелі" відкрили рахунок зусиллями Загаду на 30-й хвилині. І хоч Фолланд відновив паритет доволі швидко, та на перерву лідером пішов Дортмунд. Це неймовірно вишуканим ударом з льоту відзначився Санчо.

У другому таймі перевагу Борусії збільшив Маріо Гьотце. Байєр бився до останнього, але "фармацевти" зуміли відзначитися лише одного разу. На 75-й хвилині головою це зробив Йонатан Та.