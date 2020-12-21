"Спокойно отношусь к тому, что я один из самых молодых тренеров УПЛ. Не думаю, что это какая-то проблема. Критика? Я на нее не обращаю внимания. Воспринимаю критику руководства и людей, которые понимают процессы, происходящое внутри клуба.

Кухаревич уже позирует в форме Андерлехта – форвард Руха встретился с Яремчуком в Бельгии

Сравнение с Юлианом Нагельсманном (наставником РБ Лейпциг – прим.)? Мне не очень нравятся сравнения. Каждый человек идет своим путем. Сравнение с кем неуместны. Тем более, если сравнивают с человеком, который уже многого достиг", – цитирует Федыка официальный сайт Руха.

Заметим, львовяне пошли на зимнюю паузу в Премьер-лиге одними из аутсайдеров – 12 ступень и 9 очков в активе.

Рух на глазах Милевского разбил СК Днепр-1 и одержал первую победу в УПЛ – команда Йовичевича будет зимовать последней