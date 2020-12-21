"Спокійно ставлюсь до того, що я один з наймолодших тренерів УПЛ. Не думаю, що це якась проблема. Критика? Я на неї не зважаю. Сприймаю критику керівництва та людей, які розуміють процеси, що відбуваються всередині клубу.

Кухаревич вже позує у формі Андерлехта – форвард Руха зустрівся з Яремчуком у Бельгії

Порівняння з Юліаном Нагельсманном (наставником РБ Лейпциг – прим.)? Мені не дуже подобаються порівняння. Кожна людина іде своїм шляхом. Порівняння з кимось є недоречними. Тим паче, якщо порівнюють з людиною, яка вже багато чого досягла", – цитує Федика офіційний сайт Руху.

Зауважимо, львів'яни пішли на зимову паузу в Прем'єр-лізі одними із аутсайдерів – 12 сходинка та лише 9 очок в активі.

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