Рух прекратил сотрудничество со специалистами Александром Грицаем и Тарасом Гребенюком, но Иван Федык уже успел сформировать новый штаб, информирует сайт клуба.

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Старшим тренером теперь работает Виталий Романюк, который до этого занимал должность тренера по физической подготовке, за вратарей будет отвечать Юрий Шевчук. В штаб Федыка также вошли братья Баранцы. В прошлом сезоне Григорий возглавлял молодежку Руха, а Борис входил в тренерский штаб. По итогам сезона "желто-черные" U-21 под руководством Баранцов завоевали бронзу.

К слову, Рух под руководством Федыка завершил кампанию УПЛ 2020/21 на 10 строчке, набрав 28 зачетных баллов.

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