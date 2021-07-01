На тренерському містку львівського колективу відбулись зміни у літнє міжсезоння.

Рух припинив співпрацю з фахівцями Олександром Грицаєм і Тарасом Гребенюком, але Іван Федик вже встиг сформувати новий штаб, інформує сайт клубу.

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Старшим тренером відтепер працює Віталій Романюк, який до цього обіймав посаду тренера з фізичної підготовки, за воротарів відповідатиме Юрій Шевчук. До штабу Федика також увійшли брати Баранці. У минулому сезоні Григорій очолював молодіжку Руху, а Борис входив у тренерський штаб. За підсумками сезону "жовто-чорні" U-21 під орудою Баранців завоювали бронзу.

До слова, Рух під керівництвом Федика завершив кампанію УПЛ 2020/21 на 10 сходинці, набравши 28 залікових балів.

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