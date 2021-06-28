Рух задумался насчет трансферов хавбека Десны Алексея Гуцуляка и вингера Олимпика Фабрицио Альваренги, сообщает Tribuna.

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Львовский клуб, по информации издания, близок к подписанию обоих игроков, однако неизвестно, какие предложения "желто-черные" сделали Десне и Олимпику соответственно.

К слову, Гуцуляк провел 28 матчей в составе черниговцев в прошлом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 7 результативных передач. Альваренга же сыграл 15 поединков за Олимпик в сезоне 2020/21, отметившись одним голом.

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