"Знаю примерно 6 языков, если не считать украинский и русский. Все почти на easy изучил. Не хуже, чем английский. Главное начать с первого, а каждый следующий язык дается очень легко. У каждого человека есть своя система. Я считаю, что нет человека, не способного выучить язык. Есть просто лень и отсутствие мотивации.

Федык: Трудно найти такого хорошего помощника, каким был я

Все началось с итальянского, когда я начал интересоваться тактикой и переводить книги по тактике. Сначала с помощью переводчиков. Затем начал учить, изучил, смотрел Серию А, итальянских комментаторов слушал.

Так оно закрутилось, что после итальянского пошел английский. Затем выучил португальский, испанский, французский, немецкий. Арабский только начинаю учить. Немного знаю китайский и хинди", – признался Федык в программе Бомбардир.

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