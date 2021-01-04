Федык: Трудно найти такого хорошего помощника, каким был я
19:34 - Читати українською
Главный тренер Руха Иван Федык рассказал о трудностях с поисками достойного помощника.
"Я думаю, что такого помощника, как я, вообще сложно найти. Не знаю почему.
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Я думаю, что очень трудно такого найти – человека, который ночами не будет спать, работать. А я считаю, что был очень хорошим помощником. Это нескромно, но это так", – заявил Федык в программе Бомбардир.
Напомним, 33-летний специалист работал помощником Олега Кононова и Леонида Кучука, а в июне 2020-го начал самостоятельный путь во главе Руха.
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