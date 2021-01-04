"Дженнаро Гаттузо, Микель Артета, Фрэнк Лэмпард, Андре Виллаш-Боаш, Симоне Индзаги, Юлиан Нагельсманн, Иван Федык и Остап Маркевич – кто лучший из этих молодых тренеров? Конечно я. Индзаги намного старше меня (Индзаги 44 года, Федику – 33 года – прим.).

Федык оценил дебютный сезон Руха в УПЛ

Почему не нравится, когда меня называют "львовский Нагельсманн"? Не знаю. У каждого есть свое имя, зачем мне цеплять чужую фамилию? Мне никакие сравнения не нравятся, это неправильно", – сказал Федик в программе "Бомбардир".

Напомним, Иван Федык – самый молодой тренер украинской Премьер-лиги. На зимнюю паузу Рух ушел на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе львовской команды 1 победа, 6 ничьих и 6 поражений.

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