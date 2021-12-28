"Летом мы выполнили задачу и получили право играть в элитном дивизионе. У нас было очень мало времени на подготовку. Ни о каких сборах тогда не было и речи. Да и провести комплектацию состава было очень трудно, ведь наша философия футбола заключается в контроле мяча – наши игроки должны быстро атаковать и не действовать от обороны.

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Первая часть чемпионата Украины сложилась для Руха не просто. В нашей команде было много больных COVID-19. Так получалось, что у нас выпадали то игроки линии атаки, то защитники. И из-за этих проблем мы неубедительно выглядели в матчах с Колосом, Динамо, Львовом и Олимпиком. Практически в каждой игре у нас были хорошие моменты для взятия ворот, но вот реализация этих моментов не была на должном уровне. И все же в плюс отнесу финиш первого круга. В 7-м туре мы проиграли в Запорожье Заре и после этого в заключительных 6-ти матчах уступили лишь раз.

Да, забили мы мало. Мы стараемся играть в комбинационный футбол и еще не до конца этот компонент отработали. Не ради оправдания, но скажу, что лишь в 5-6 играх мы смогли выставить состав, приближенный к основному", – сказал Федык в комментарии изданию SportArena.

Напомним, на зимнюю паузу Рух ушел на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе львовской команды 1 победа, 6 ничьих и 6 поражений.

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