"Дженнаро Гаттузо, Мікель Артета, Френк Лемпард, Андре Віллаш-Боаш, Сімоне Індзагі, Юліан Нагельсманн, Іван Федик та Остап Маркевич – хто найкращий з цих молодих тренерів? Звичайно я. Індзагі набагато старший за мене (Індзагі 44 роки, Федику – 33 – прим.).

Федик оцінив дебютний сезон Руха в УПЛ

Чому не подобається, коли мене називають "львівський Нагельсманн"? Не знаю. У кожного є своє ім'я, навіщо мені чіпляти чуже прізвище? Мені жодні порівняння не подобаються, це неправильно", – сказав Федик у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Іван Федик – наймолодший тренер української Прем'єр-ліги. На зимову паузу Рух пішов на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі львівської команди 1 перемога, 6 нічиїх і 6 поразок.

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