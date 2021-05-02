"Христос Воскресе! Поздравляю всех с праздником! Прежде всего хотел бы сказать, что в этот день футболисты должны праздновать с семьями, а не играть в футбол. Можно обойтись другими днями: понедельник, суббота... Футболисты тоже люди. Поздравляю всех с победой! Футболисты молодцы!

Рух – Александрия – 2:1 – видео голов и обзор матча

У нас сейчас сложный календарь. Мы играли пропущенный матч с ФК Львов, кроме того, в интересах сборной приняли решение завершить чемпионат на неделю раньше. Следовательно, нет времени на отдых. Можно было только гадать, кто из опорников, которые по сути выполняют наибольший объем работы на поле, лучше готов к поединку. Соответственно, мы, скажем так, не угадали.

Замены в первом тайме обусловлены не тем, что кто-то плохо сыграл, просто нам надо было добавить скорости. С заменами мы не угадывали, мы делали их целенаправленно. Знали, что Мартынюк и Притула усилят игру в атаке. Для Богдана Бойчука это дебютный гол в УПЛ. Дело в том, что он не является эгоистом, всегда играет на команду, отдает передачи", – цитирует Федыка официальный сайт Руха.

Рух одержал волевую победу над Александрией – львовяне в шаге от сохранения прописки в УПЛ