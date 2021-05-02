Рух подходил к домашнему поединку против Александрии в критической ситуации. Подопечные Ивана Федыка за три тура до завершения сезона шли на двенадцатой позиции с отрывом от зоны вылета всего в три очка – в таких условиях любая осечка могла стать роковой. В принципе, в матче с таким крепким соперником львовян могла устроить и ничья, однако у гостей уже не было ни турнирной, ни личной мотивации – у большинства их лидеров завершаются контракты, а Владимир Шаран с большой вероятностью покинет клуб. Рух просто не имел права не воспользоваться этой ситуацией.

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Уже на старте встречи хозяева создали первый момент – это Мысык получил подачу на левый край штрафной и выстрелил с лёту в ближний угол. Панькив парировал, а александрийцы в ответ провели контратаку с пасом Вантуха под удар Ковальца метров с 20-ти. Бандура справился с этой попыткой. Еще через четыре минуты Банада пробивал с линии штрафной (выше ворот), а на 15-й минуте гости вышли вперед! Гол создал Третьяков, протащил мяч через центр и отдал передачу на правый угол штрафной – Шастал оттуда нанес мощный удар, Бандура отбил перед собой, а Третьяков тут же сыграл на добивании. 0:1!

Это событие не переросло в захват преимущества над львовянами или их активизации. Вторую половину первого тайма команды потратили на вялую позиционную борьбу без обострения, что устраивало Александрию. Иван Федык, в свою очередь, свирепствовал в технической зоне, даже заработав желтую карточку. Уже на 32-й минуте он решил провести двойную замену, вместо Кухарука и Карасюка бросив в бой Притулу и Мартынюка. Значительного улучшения в игре Руха этот ход не принес, хотя на 40-й минуте Притула забил гол, реализовав выход один на один – впрочем, лайнсвумен заметила у него офсайд.

На перерыв футболисты отправились при минимальном преимуществе гостей в счете и при довольно мрачной игре хозяев. Казалось, что львовяне переели пасочек утром, но на старте второго тайма они ошеломили Александрию сразу двумя голами! Первый прилетел на 52-й минуте: Борячук с правого фланга запустил на край штрафной Бойчука, тот прострелил на ближнюю штангу, а Притула замкнул – 1:1! Еще через две минуты Рух вышел вперед – это Бойчук подхватил отскок на левом углу штрафной, качнул защитника и выстрелил под ближнюю. 2:1!

Владимир Шаран сразу же ответил двойной заменой, бросив в бой Устименко и Мельника, а на 63 минуте александрийцы уже могли сравнять счет – это Третьяков пробивал из центра штрафной, замыкая прострел Мирошниченко. Бандура парировал, а Гагун не дал Вантуху сыграть на добивании! После этого тренерский штаб гостей выпустил еще и Стецкова, но в следующие 15 минут гости практически ничего не создали у чужих ворот. Более того на 73-й минуте Рух мог и третий гол забивать, однако выстрел Бойчука с левого края штрафной прошел мимо ближнего угла.

На эндшпиль встречи Александрия потеряла Третьякова, которого вынужден был заменить Калюжный. Возможно, именно поэтому подопечные Владимира Шарана на последних минутах выглядели очень неубедительно – да, команда шла вперед, но опасных моментов не возникало. За 15 последних минут гости занесли в свой актив только один удар – это Банада с линии штрафной отправил мяч в руки Бандуры. Рух не имел и таких выстрелов, отсиживаясь в обороне и сбивая темп. В итоге, львовяне добились своего. Финальный свисток зафиксировал волевую победу хозяев.

Таким образом, Рух набрал 24 очка, поднявшись аж на десятую позицию в турнирной таблице и оторвавшись от последней ступени на шесть зачетных баллов. В случае поражения Миная от Зари львовяне официально сохранят прописку в УПЛ, ведь у них есть преимущество над "лисами" по личным встречам. Александрия, имея в активе 29 пунктов, остается седьмой.

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