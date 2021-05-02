Рух в волевом стиле одержал победу над Александрией в рамках 24-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Александрия переживает кризис, который стал поводом для слухов о будущем Владимира Шарана. Без турнирных задач команда выступает совершенно нестабильно – может обыграть Шахтер, но проиграть аутсайдерам.

Рух одержал волевую победу над Александрией – львовяне в шаге от сохранения прописки в УПЛ

Руху же есть за что бороться. Львовяне еще не гарантировали себе прописку в УПЛ на следующий сезон. Сегодняшняя победа значительно улучшила шансы на выполнение этой задачи. Хотя первой забила именно Александрия, но Рух в начале второго тайма за две минуты полностью изменил ситуацию и удержал победу до финального свистка.