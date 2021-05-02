"Христос Воскрес! Вітаю всіх зі святом! Передусім хотів би сказати, що в цей день футболісти повинні святкувати з сім’ями, а не грати у футбол. Можна обійтися іншими днями: понеділок, субота... Футболісти теж люди. Вітаю всіх з перемогою! Футболісти молодці!

Рух – Олександрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У нас зараз складний календар. Ми грали пропущений матч з ФК Львів, крім того, в інтересах збірної ухвалили рішення завершити чемпіонат на тиждень раніше. Відтак, немає часу на відпочинок. Можна було тільки вгадувати, хто з опорників, які по суті виконують найбільший об’єм роботи на полі, краще готовий до поєдинку. Відповідно, ми, скажемо так, не вгадали.

Заміни у першому таймі зумовлені не тим, що хтось погано зіграв, просто нам треба було додати швидкості. З замінами ми не вгадували, ми робили їх цілеспрямовано. Знали, що Мартинюк і Притула підсилять гру в атаці. Для Богдана Бойчука це дебютний гол в УПЛ. Річ у тому, що він не є егоїстом, завжди грає на команду, віддає передачі", – цитує Федика офіційний сайт Руха.

Рух здобув вольову перемогу над Олександрією – львів'яни за крок від збереження прописки в УПЛ