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Федерация футбола Японии отказалась от кандидатуры Венгера

09:25 21 Читати українською
Федерация футбола Японии отказалась от кандидатуры Венгера
Арсен Венгер / фото из соцсетей

Французский специалист Арсен Венгер не будет возглавлять сборную Японии.

По информации Kygo, Федерация футбола Японии отказалась от кандидатуры экс-наставника "канониров" и сделала свой выбор в пользу главного тренера молодежной команды сборной Хадзимэ Мориясу.

Нишино покинул сборную Японии после успеха на ЧМ-2018

Напомним, сборная Японии под руководством Акиры Нишины дошла до 1/8 финала мирового первенства, где уступила Бельгии, выигрывая по ходу поединка 2:0.

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Теги
Мир Япония Япония Акира Нишино Акира Нишино
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