Федерация футбола Франции официально подтвердила досрочное завершение сезона 2019/20

Чемпионат Франции стал первым из топ-5 чемпионатов Европы, который не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

На заседании Исполнительного комитета Федерации футбола Франции было официально утверджено решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в Лиге 1, Лиге 2 и женской лиге. Проводить футбольные матчи и возобновить соревнования в нынешних условиях невозможно, сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

Футбольный сезон в Лиге 1 был прекращен 13 марта из-за вспышки COVID-19. На тот момент ПСЖ уверенно возглавлял турнирную таблицу, опережая Марсель на 12 очков. Решение по определению чемпиона, обладателей путевок в еврокубки и команд, которые вылетят, пока не принято. Официальные итоги сезона 2019/20 во Франции будут объявлены в ближайшие дни.

К слову, на днях аналогичное решение приняли в Нидерландах – правда, чемпионский титул не отдали ни одной из команд.

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