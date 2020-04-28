Федерація футболу Франції офіційно підтвердила дострокове завершення сезону 2019/20

Чемпіонат Франції став першим із топ-5 першостей Європи, який не буде дограний через пандемію коронавірусу.

На засіданні Виконавчого комітету Федерації футболу Франції було офіційно затверджено рішення про дострокове завершення сезону 2019/20 у Лізі 1, Лізі 2 та жіночій лізі. Проводити футбольні матчі та поновити змагання у нинішніх умовах неможливо, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Футбольний сезон у Лізі 1 був припинений 13 березня через спалах COVID-19. На той момент ПСЖ впевнено очолював турнірну таблицю, випереджаючи Марсель на 12 очок. Рішення щодо визначення чемпіона, володарів путівок у єврокубки та команд, які вилетять, наразі не прийнято. Офіційні підсумки сезону 2019/20 у Франції будуть оголошені найближчими днями.

До слова, днями аналогічне рішення прийняли в Нідерландах – щоправда, чемпіонський титул не віддали жодній із команд.

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