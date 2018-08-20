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Федецкий: В матче против Десны показали настоящий карпатовский дух

09:20 32 Читати українською
Федецкий: В матче против Десны показали настоящий карпатовский дух
Федецкий в матче против Десны (слева) / фото ФК Карпаты

Капитан Карпат Артем Федецкий прокомментировал камбэк своей команды в матче против Десны (2:2).

"Знаете, не хочется вспоминать о первом тайме. Хочу сказать о второй части игры, где мы показали настоящий характер.

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Не помню, когда такое последний раз было, чтобы мы отыграли два мяча. В перерыве тренер просил нас проявить мужество и характер. Это нам удалось. Могли забивать и третий гол и вырывать победу. Однако, считаю, что 2:2 – закономерный результат.

Трудно сказать, почему получилось настолько два разных тайма. Считаю, что второй гол был забит с нарушением правил. Однако, рефери этого не разглядел. У нас нет системы VAR, судья так решил.

Приятно, что у каждого из нас есть карпатовский лев, которого мы сегодня показали. Правда, не знаю, почему нам раньше не удавалось его демонстрировать на поле. Это будет хороший пример на будущее для всех нас.

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Думаю, именно в таких матчах команда показывает свой карпатовский дух. У большинства, после 0:2 опускаются руки. Действительно трудно психологически настроиться. Не сказал бы, что Десна расслабилась. Эту ничью можно приравнять к победе", – рассказал Федецкий пресс-службе "львов".

Напомним, Карпаты смогли отыграть два мяча по ходу матча против Десны.

Украина5 тур

Десна - Карпаты: Воскресенье 19 августа 2018

Десна
Матч окончен
2 : 2
Карпаты
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