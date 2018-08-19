Карпаты вырвали ничью на поле Десны в дебютном матче Мораиша

Десна и Карпаты встретились в 5-м туре УПЛ. Отчет и счет матча чемпионата Украины читайте на "Футбол 24".

Матч Карпаты – Десна начался в 17:00. Это первая выездная игра "зелено-белых" в текущем сезоне. Ранее львовяне провели 4 подряд домашние матчи, однако это не особо помогало – 2 поражения и лишь одна победа привели к увольнению главного тренера Олега Бойчишина. Карпаты возглавил бывший ассистент Моуринью в Реале, Челси и еще нескольких клубах. Десна набрала 3 очка и располагалась сразу позади "львов", которые занимали до игры 8-е место.

Карпаты возглавил Жозе Мораиш – экс-ассистент Моуринью

Десна начала игру активнее. Артем Фаворов заставил фанатов Карпат поволноваться, но его мощный удар прошел мимо ворот. После подачи углового Гитченко, ранее отыгравший 3 сезона в Карпатах, выиграл верх, однако также не попал в ворота. Львовяне в первые 20 минут запомнились разве что ужасным браком при передачах, медленной игрой и отсутствием какого-либо позитива в атаке.

Черниговский клуб открыл счет на 25-й минуте. Банасевич поднял на смех защиту гостей, пробив в окружении 3-х игроков, Кучинский своим сейвом запустил свечу над вратарской, а Безбородько позволили практически беспрепятственно добить.

Десна – Карпаты: видео гола Безбородька

Карраскаль сам себе создал момент, обыграв двух оппонентов, однако его удар разочаровал своей неточностью. Банасевич ответил значительно острее. Завершая контру 4 в 4, вингер хозяев минимально промахнулся. В следующей атаке Карраскаль накрутил всю защиту и едва не завел мяч в ворота – от рук голкипера снаряд взлетел вверх, но "львы" не смогли сыграть на подборе.

В конце тайма Безбородько классно принял мяч и с разворота пробил – Кучинский перевел на угловой. После подачи с угла поля вратарь Карпат выпустил круглого из рук, а Денис Фаворов забил эффектно в падении. Отметим, что Гитченко, который боролся за первый мяч, просто оседлал Федецкого, поэтому судья не имел права засчитывать взятие ворот.

Десна – Карпаты: видео гола Фаворова

Гости сократили отставание на 58-й. Карраскаль начал атаку зрячим пасом, Мирошниченко неожиданно оказался на границе штрафной, обыгрался со Шведом и блестяще пробил в верхний угол. За мгновение до этого Десна едва не забила третий, но стойка сыграла за гостей.

Десна – Карпаты: видео гола Мирошниченка

Затем Карраскаль снова из ничего сделал момент. Колумбийский форвард пронесся по флангу, отдал в разрез на Варгаса, который заменил Шведа, а боливийцу несколько не хватило точности. За 10 минут до конца основного времени еще один джокер Мендес идеально подал со штрафного, а Мехремич пробил головой, сравняв счет.

На 84-й Варгас мощно приложился из-за пределов штрафной – Паст выручил. На последних минутах Федецкий сначала головой, а потом ножницами пытался вырвать победу – безуспешно.

Десна забила премьерные голы и взяла дебютные очки в УПЛ на своем поле, а Карпаты впервые в сезоне пропустили в первые 45 минут, но проявили волю. Таков итог тренерского дебюта Мораиш.

Украина. УПЛ, 5 тур

Десна – Карпаты – 2:2

Голы: Безбородько, 25, Д. Фаворов, 42 – Мирошниченко, 58, Мехремич, 80