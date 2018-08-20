Федецький: В матчі проти Десни показали справжній карпатівський дух

Капітан Карпат Артем Федецький прокоментував камбек своєї команди в матчі проти Десни (2:2).

"Знаєте, не хочеться згадувати про перший тайм. Хочу сказати про другу частину гри, де ми показали справжній характер.

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Не пам’ятаю, коли таке востаннє було, щоб ми відігравали два м’ячі. У перерві тренер просив нас проявити мужність та характер. Це нам вдалося. Могли забивати і третій гол та виривати перемогу. Проте, вважаю, що 2:2 – закономірний результат.

Важко сказати, чому видались настільки два різних тайми. Вважаю, що другий гол був забитий з порушенням правил. Проте, рефері цього не розгледів. У нас немає системи VAR, суддя так вирішив.

Приємно, що в кожного з нас є карпатівський лев, якого ми сьогодні показали. Щоправда, не знаю, чому нам раніше не вдавалось його демонструвати на полі. Це буде хороший приклад на майбутнє для всіх нас.

Десна – Карпати – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Думаю, саме в таких матчах команда показує свій карпатівський дух. У більшості, після 0:2 опускаються руки. Справді важко психологічно налаштуватись. Не сказав би, що Десна розслабилась. Цю нічию можна прирівняти до перемоги", – розповів Федецький прес-службі "левів".

Нагадаємо, Карпати змогли відіграти два м'ячі по ходу матчу проти Десни.