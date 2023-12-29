"В футболе случаются технические ошибки и ошибаются абсолютно все: и Месси, и Мбаппе. Думаю, неудачные матчи – это временное явление. По некоторым опросам, Саня входит в четверку лучших левых защитников мира, это подтверждает его высокий уровень. Он это доказал, выступая в Манчестер Сити, а теперь доказывающий в Арсенале.

Зинченко снова нарвался на сокрушительную критику в Англии: "Возможно, пора отказаться от украинца"

Его самоотдача и игровые качества не подвергаются сомнению. Настоящие болельщики понимают, что означает Зинченко для Арсенала. Я слежу за Арсеналом, мы иногда переписываемся с Сашей. Могу с уверенностью сказать, что он лидер на поле и в раздевалке", – цитирует Федецкого Украинский футбол.

Напомним, в последнее время Александр Зинченко часто критикует футбольное сообщество в Англии. Эксперты считают, что игра, которую демонстрирует Александр Зинченко, слишком слаба для претендента на титул АПЛ.

Ошибки Зинченко стоили Арсеналу лидерства в АПЛ – "канониры" снова проиграли Вест Хэму