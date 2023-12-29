Федецький підтримав Зінченка після провалів в АПЛ: "Він лідер на полі і у роздягальні"
Колишній захисник збірної України Артем Федецький висловився щодо гри Олександра Зінченка в АПЛ.
"У футболі трапляються технічні помилки і помиляються абсолютно всі: і Мессі, і Мбаппе. Думаю, невдалі матчі – це тимчасове явище. За деякими опитуваннями, Саня входить у четвірку найкращих лівих захисників світу, це підтверджує його високий рівень. Він це довів, виступаючи в Манчестер Сіті, а тепер доводить в Арсеналі.
Зінченко знову нарвався на нищівну критику в Англії: "Можливо, настав час відмовитись від українця"
Його самовіддача та ігрові якості не підлягають сумніву. Справжні вболівальники розуміють, що означає Зінченко для Арсенала. Я стежу за Арсеналом, ми іноді переписуємося з Сашком. Можу із впевненістю сказати, що він лідер на полі і в роздягальні", – цитує Федецького Український футбол.
Нагадаємо, останнім часом Олександра Зінченка часто критикує футбольна спільнота у Англії. Експерти вважають, що гра, яку демонструє Олександр Зінченко, надто слабка для претендента на титул АПЛ.
Помилки Зінченка коштували Арсеналу лідерства в АПЛ – "каноніри" знову програли Вест Хему