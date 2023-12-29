"У футболі трапляються технічні помилки і помиляються абсолютно всі: і Мессі, і Мбаппе. Думаю, невдалі матчі – це тимчасове явище. За деякими опитуваннями, Саня входить у четвірку найкращих лівих захисників світу, це підтверджує його високий рівень. Він це довів, виступаючи в Манчестер Сіті, а тепер доводить в Арсеналі.

Зінченко знову нарвався на нищівну критику в Англії: "Можливо, настав час відмовитись від українця"

Його самовіддача та ігрові якості не підлягають сумніву. Справжні вболівальники розуміють, що означає Зінченко для Арсенала. Я стежу за Арсеналом, ми іноді переписуємося з Сашком. Можу із впевненістю сказати, що він лідер на полі і в роздягальні", – цитує Федецького Український футбол.

Нагадаємо, останнім часом Олександра Зінченка часто критикує футбольна спільнота у Англії. Експерти вважають, що гра, яку демонструє Олександр Зінченко, надто слабка для претендента на титул АПЛ.

Помилки Зінченка коштували Арсеналу лідерства в АПЛ – "каноніри" знову програли Вест Хему